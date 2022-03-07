Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul hava durumu 15 günlük

7 Mart 2022 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:55

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Sibirya kökenli olan Kar yağışı, İstanbul dahil yurdun birçok yerinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı ise 0 dereceye kadar düşecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak.

Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor..

Hafta ortasından itibaren kar yağışı kendini göstermeye başlayacak ve sıcaklık düşüşünün etkisiyle haftanın son günlerinde tüm yurdu saracak. Kıyı kesimler hariç birçok noktada kar yağışı görülecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

"1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR YAĞIŞI GELİYOR"

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre; İstanbul'u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul'da perşembe günü kuvvetli bir şekilde başlayacak olan kar yağışı pazartesiye kadar etkili olacak.

Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Türkiye Aybar kar fırtınasının etkisine giriyor. Sibirya üzerinden gelecek olan ve etkili olması beklenen kar fırtınasına aybar kar fırtınası adı verildi. Gösterişli, heybetli ve görkemli anlamlarına gelen aybarın tüm bölgelerde etkili olması bekleniyor.