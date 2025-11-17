YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Haftanın ilk gününde yağış beklenmiyor. Salı ve Çarşamba günleri Edirne, İzmir, Aydın, Muğla ve Kırklareli'nde sağanak görülecek. Hafta başından itibaren sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.HAVA SICAKLIKLARI ARTACAKHava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Perşembe günü kıyı Ege ile Çanakkale'de yağış etkili olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yurt genelinde hava tekrar yağışsız geçecek.
Önümüzdeki üç gün boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olacak.
ÜÇ BÜYÜK İLDE İSE HAVA AÇIK
Ankara 16 derece az bulutlu
İstanbul 20 derece parçalı bulutlu
İzmir ise 23 derece az bulutlu