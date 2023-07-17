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Meteorolojiden İstanbul'a uyarı: Tarih verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı: Tarih verildi
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının, bölgede mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 36-40, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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