Meteorolojiden İzmir için uyarı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, İzmir il genelinde yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sağanağın 13 Ocak saat 21.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.