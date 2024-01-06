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Meteorolojiden kar alarmı! Soğuk giderek artıyor

Ocak ayına girmemizle birlikte havalar gittikçe soğumaya başladı. Türkiye'nin yağış haritası bu hafta değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, kar yağışı uyarısında bulundu.

İHA6 Ocak 2024 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Meteorolojiden kar alarmı! Soğuk giderek artıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

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