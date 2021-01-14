İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2021 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3797
  • EURO
    8,9933
  • ALTIN
    436.757
  • BIST100
    1564.6
Güncel

Meteoroloji'den kar uyarısı! Kuvvetli geliyor...

Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:59
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.