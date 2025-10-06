Meteoroloji'den kritik uyarı! Marmara bu akşam, Ege yarın ıslanacak

Marmara Bölgesi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren, Ege Bölgesi'nde ise yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.