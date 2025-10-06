İSTANBUL 24°C / 16°C
6 Ekim 2025 Pazartesi
Güncel

Meteoroloji'den kritik uyarı! Marmara bu akşam, Ege yarın ıslanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da bu akşam, Ege'de ise yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

6 Ekim 2025 Pazartesi 13:30
Meteoroloji'den kritik uyarı! Marmara bu akşam, Ege yarın ıslanacak
Marmara Bölgesi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren, Ege Bölgesi'nde ise yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

