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Meteorolojiden Kurban Bayramı uyarısı... Yüksek sıcaklıklara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, ülkenin yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

AA3 Haziran 2025 Salı 14:02 - Güncelleme:
Meteorolojiden Kurban Bayramı uyarısı... Yüksek sıcaklıklara dikkat!
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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