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Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

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Bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuvvetlenecek rüzgarın cuma öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz ve iç Ege'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu gece saatleriyle yarın Balıkesir'in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale il merkezi, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Yağışların ve fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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