Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.