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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile yer yer toz taşınımı bekleniyor.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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