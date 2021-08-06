Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

AA 6 Ağustos 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kırklareli geneli ile Edirne'nin merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ve Tekirdağ'ın Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.