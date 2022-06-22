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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, 24 Haziran Cuma gününden itibaren kuvvetli yağışların etkisine girecek. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlardan Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illeri etkilenecek.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
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Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, 24 Haziran Cuma günü bölge genelinde öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, yağışların Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, 29 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlardan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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