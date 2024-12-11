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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın yanı sıra 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.

- Kıyı kesimlerde sağanak beklentisi

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağış öngörülüyor.

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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