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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın ve pazar günü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

AA10 Mart 2023 Cuma 17:56 - Güncelleme:
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın Marmara Bölgesi genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, 12 Mart Pazar günü de Marmara Bölgesi'nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun." uyarısı yaptı.

  • Meteoroloji 1 Bölge Müdürlüğü
  • AFAD
  • kuvvetli yağış

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