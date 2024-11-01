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Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Sıcaklıklar 3 ile 5 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 3 Kasım'dan itibaren 3 ile 5 derece azalacağını bildirdi.

DHA1 Kasım 2024 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Sıcaklıklar 3 ile 5 derece azalacak
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 3 Kasım Pazar gününden itibaren 3 ile 5 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Pazar gününden itibarıyla bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk havayla, pazar günü Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağış bekleniyor. Rüzgarın, pazar günü bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Genel Müdürlük tarafından yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilip, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Gelecek hafta başından itibaren bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

"İstanbul 11-15, Kocaeli 8-15, Sakarya 6-15, Yalova 7-16, Edirne 3-17, Kırklareli 3-15, Tekirdağ 7-15."

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