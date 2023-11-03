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Meteoroloji'den Marmara için önemli uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısında yarın akşam saatleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Marmara için önemli uyarı: Kuvvetli olacak
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Marmara Bölgesi'nin batısında yarın akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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