İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4064
  • EURO
    17,6051
  • ALTIN
    970.121
  • BIST100
    2547.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı
Güncel

Meteorolojiden mevsim normalleri üzerinde sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

AA31 Mayıs 2022 Salı 18:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.