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Meteoroloji'den Muğla ve Aydın kıyıları için dikkat çeken uyarı

Muğla ve Aydın kıyıları için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

AA21 Kasım 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Muğla ve Aydın kıyıları için dikkat çeken uyarı
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Muğla ve Aydın kıyılarında, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Muğla ve Aydın kıyılarında bu gece saatlerinden sonra güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak, yarın gün boyunca kuvvetli, Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak görülecek.

HORTUM OLUŞMA RİSKİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • gök gürültülü
  • sağanak
  • Muğla kıyıları

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