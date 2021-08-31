İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2021 Salı / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,327
  • EURO
    9,8312
  • ALTIN
    483.935
  • BIST100
    1472.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden o iller için uyarı: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşecek
Güncel

Meteorolojiden o iller için uyarı: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşecek

Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının, 2 ila 6 derece altına düşeceğini bildirdi.

AA31 Ağustos 2021 Salı 18:17 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 18:17
ABONE OL

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, yarından itibaren Eskişehir'in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya'nın güneydoğusunda, perşembe, cuma günü ise Bursa ve Bilecik'te yer yer sağanak kimi zaman gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.