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Meteoroloji'den peş peşe ''soğuk hava'' uyarısı: Rüzgar Rusya'dan serin esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yeni hafta ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Soğuk hava uyarısında bulunan Meteoroloji, rüzgarlar Rusya tarafından daha serin eserek sıcaklığı düşüreceğini bildirdi.

IHA11 Mayıs 2025 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Meteoroloji'den peş peşe ''soğuk hava'' uyarısı: Rüzgar Rusya'dan serin esecek
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

SICAKLIK DÜŞECEK

Ayrıca yeni haftada rüzgarlar Rusya tarafından daha serin eserek sıcaklığı düşürecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

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