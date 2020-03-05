Meteorolojiden sağanak uyarısı

AA 05 Mart 2020 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.