İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7497
  • 6,3698
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Türkiye'nin kıyı bölgelerinde yağmur ve kuvvetli sağanak yağış, iç bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
 
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
 
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
 
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

"Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz"

'Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz'

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA