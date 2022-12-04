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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Yeni haftada yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Doğu bölgelerde kar yağışı görülecek.

4 Aralık 2022 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz'de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak en çok yurdun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak. Yağışlar çarşamba günü itibarıyla azalacak.

İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya'da sis ve puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu ise kar yağışı görülecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da hafta boyu en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 1 olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

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