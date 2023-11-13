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  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu.

Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Demircioğlu ve Yalı caddelerindeki esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri yağışın öğleden sonra hızını azaltmasının beklendiğini bildirdi.

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