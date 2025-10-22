İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9834
  • EURO
    48,7178
  • ALTIN
    5505.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Dikkatli ve tedbirli olun
Güncel

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Aydın genelinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Dikkatli ve tedbirli olun
ABONE OL

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yağışın 3 saat boyunca etkili olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Konu ile ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmeler, meteoroloji uyduları ve meteoroloji radarı verilerine göre önümüzdeki 3 saat süresince Aydın çevrelerinde Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı konularında dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.