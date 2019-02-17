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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

Meteorolojiden gelen son dakika bilgisine göre; Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te sağanak yağış, Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8 
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10 
 
İzmir: Parçalı bulutlu 15 
 
Adana: Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 18 
 
Antalya: Parçalı bulutlu 18 
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9 
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8 
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2 
 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10 

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