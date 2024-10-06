Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 6 Ekim hava durumu raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Kırklareli çevresinde yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ani yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi Marmara illerinde de yağışlı hava etkisini gösterecek.

Batı bölgelerde yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve sağanak yağış riski bulunan bölgelerde plan yaparken hava durumu raporlarını takip etmeleri önerildi.

Meteoroloji, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını ve dikkatli davranılmasını istedi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık