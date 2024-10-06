Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 6 Ekim hava durumu raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle Kırklareli çevresinde yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ani yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi Marmara illerinde de yağışlı hava etkisini gösterecek.
Batı bölgelerde yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve sağanak yağış riski bulunan bölgelerde plan yaparken hava durumu raporlarını takip etmeleri önerildi.
Meteoroloji, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını ve dikkatli davranılmasını istedi.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık