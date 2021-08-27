Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

DHA 27 Ağustos 2021 Cuma 13:04 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı. Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.