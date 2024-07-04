Yağışların; öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40