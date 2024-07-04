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Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı! Yaz yağmurları etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı! Yaz yağmurları etkili olacak
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Yağışların; öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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