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Meteorolojiden ''sis ve pus'' uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü, sis ve puslu havanın görülmesi bekleniyor.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Meteorolojiden ''sis ve pus'' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görüldüğüne işaret edildi.

Sisin, "atmosferik su buharının çok küçük su damlaları şeklinde yoğuşarak, yerde yatay görüşü engelleyen bulut oluşumu" diye tarif edildiği açıklamada, çok nadir buz kristallerinin yerde veya yere yakın seviyelerde oluşması sonucu görülebildiği kaydedildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinde, yurdun batı kesimlerden başlayarak yüksek basınç sisteminin etkisi altına gireceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde; pazar günü İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde; pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin edilmektedir. Sisin meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta sürücülerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, meteorolojik tahmin ve erken uyarılara, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, kurumun mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği de anımsatıldı.

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