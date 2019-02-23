Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İstanbul'da kar yağışı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Yayınlana hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde karın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonu planı yapan vatandaşlar, Kar ne zaman yağacak? Nerelerde etkili olacak? Kaç gün sürecek? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. Trakya bölgesinden İstanbul'a giriş yapan kar yağısı şehir genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Belediyesi kar yağışına karşı önlemlerini almaya başladı. Peki 23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu İstanbul ve Türkiye genelinde nasıl olacak? Kar yağısı ne zamana kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre 5 günlük hava durumu raporu
Son Dakika! İstanbul ve Türkiye genelinde kar etkisini göstermeye başladı. Hafta başından itibaren yapılan kar uyarı nedeniyle önlemler alındı. Hafta sonu planı yapan vatandaşlar, Kar ne zaman yağacak? Nerelerde etkili olacak? Kaç gün sürecek? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftadır sürdürdüğü son dakika uyarılarının ardından İstanbul için saatlik kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağmur yağışının karla karışık yağmur ve ardından kar yağışına dönüşmesi bekleniyordu...
Az önce İstanbul'da kar yağışı başladı... Yağışlar, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor. Havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor...
23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin rapolarını yayınladı. İşte bölgelerimize göre haritalı ve saatlik hava durumu...
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'DA 23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağmur yağışının öğlene kadar karla karışık yağmur ve öğleden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin yayınladığı saatlik tahminlerde, saat 15.00 sularına kadar karla karışık yağmur şeklinde seyredecek yağışların, ikindi saatlerinde kara dönüşeceği yer alıyor.
İstanbul'da yağış, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini göstermeye başladı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
(Görseldeki saatlik tahminler Ankara ilimize aittir)
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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