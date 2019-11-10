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Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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