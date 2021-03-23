Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak uyarısı

AA 23 Mart 2021 Salı 10:52 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın öğleden sonra saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan ve Tunceli'de 14, Erzurum, Kars ile Ağrı'da 10 ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca, bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Tunceli'de 7, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.