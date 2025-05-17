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Meteorolojiden turuncu ve sarı kod verdi: 18 il için kritik saatler

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere dayanarak İzmir için 'turuncu', 18 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yaptı. Öte yandan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Meteorolojiden turuncu ve sarı kod verdi: 18 il için kritik saatler
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için "turuncu" 18 il için "sarı" uyarı verildi.

Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Ege ile Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik ve İç Anadolu'da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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