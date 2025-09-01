İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1167
  • EURO
    48,2459
  • ALTIN
    4588.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den uyarı: 21 ilde yağış, kuvvetli rüzgar yolda!
Güncel

Meteoroloji'den uyarı: 21 ilde yağış, kuvvetli rüzgar yolda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Meteoroloji'den uyarı: 21 ilde yağış, kuvvetli rüzgar yolda!
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil 21 ilde yağış beklenirken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER;

İstanbul, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ordu, Giresun, Bayburt, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.