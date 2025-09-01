Meteoroloji'den uyarı: 21 ilde yağış, kuvvetli rüzgar yolda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil 21 ilde yağış beklenirken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ise yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER;

İstanbul, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ordu, Giresun, Bayburt, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40