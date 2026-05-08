  Meteoroloji'den uyarı: Birçok ilde sağanak mesaisi başlıyor
Meteoroloji'den uyarı: Birçok ilde sağanak mesaisi başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ege'nin iç kesimleri başta olmak üzere birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

8 Mayıs 2026 Cuma 09:14
Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

