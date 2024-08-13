Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.SICAKLIKLAR ARTACAK
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39