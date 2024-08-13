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Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji'den edinilen son verilere göre hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 09:11 - Güncelleme:
Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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