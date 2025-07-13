Meteoroloji'den uyarı: Yurdun bir tarafında kavurucu sıcaklar, bir tarafında ise şiddetli rüzgar yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yeni haftada ise sıcaklıklar yükselecek. Özellikle çarşambadan itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklar görülecek.

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıklar şöyle olacak:

- İstanbul 31 derece.

- Balıkesir 33 derece.

- Edirne 37 derece.

- Denizli 39 derece.

- İzmir 36 derece.

- Manisa 38 derece.

- Adana 34 derece.

- Antalya 31 derece.

- Ankara 38 derece.

- Çankırı 39 derece.

- Sinop 32 derece.

- Artvin 30 derece.

- Trabzon 27 derece.

- Erzurum 33 derece.

- Malatya 43 derece.

- Diyarbakır 45 derece.

- Gaziantep 43 derece.

- Siirt 43 derece.