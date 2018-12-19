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Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yağış bekleniyor.

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Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yağış bekleniyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
 
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
Günün ilk saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Batı Karadeniz'in batısında fırtına, Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

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