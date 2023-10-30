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Meteoroloji'den yağış uyarısı! O güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü itibarıyla yağışlı sistemle birlikte azalacağı tahmin ediliyor.

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Meteoroloji'den yağış uyarısı! O güne dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Yarın, Ege'nin güneyi ile Orta ve Batı Akdeniz'de, çarşamba günü Marmara, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.

Perşembe ve cuma günü yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkili olacak. Hafta sonu ise yağışlı sistem yurdu terk edecek.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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