Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan da İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde; Hava sıcaklığının 5 ila 8 derece civarında azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

İstanbul'da hava durumu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.



YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'un batı kesimlerinde başlayacak olan yağış, çarşamba akşam saatlerinde il genelinde etkili olacak.

Perşembe günü İstanbul genelinde hafif ve sağanak yağışlı bir havanın etlili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü yağışlar yerini parçalı bulutlu ve serin bir havaya bırakacak.

Cumartesi ve Pazar, İstanbul'da hava durumunun az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi yeniden sağanak yağışlı bir hava etkili olacağı öngörülüyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'YA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlı havanın cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyle, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.