Meteoroloji'den yağmur açıklaması: Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye, uzun süredir devam eden kuraklık endişelerinin ardından yağış cephesinde tarihi bir döneme girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre son 7 aylık yağış miktarı 66 yılın zirvesine ulaştı. Özellikle nisan ayında normalin çok üzerinde seyreden yağışlar, birçok ilde rekor seviyeye çıktı ve meteorolojik kuraklığın şiddetinde belirgin bir azalma gözlemlendi.

66 YILLIK YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yılın nisan ayına göre de yüzde 19 arttı. Yağışlar 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA 23-24 YILLIK REKOR

Akdeniz Bölgesi'nde son 24, İç Anadolu Bölgesi'nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi. Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il ise metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu. En az nisan yağışı metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul'da kaydedildi. Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.