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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 20:17 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:17
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Erzurum'un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan itibaren 18 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Erzurum'un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlığının 20 santimetre ve üzerinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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