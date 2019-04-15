Meteorolojiden yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanağın yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsü bulunan yerlerde kar erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.