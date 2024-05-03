Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam etmesi nedeniyle, pazar günü akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde orta kuvvetli zirai don tahmin ediliyor.

Pazartesi günü gece saatlerine kadar İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif; salı günü gece saatlerine kadar da İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.