Meteorolojiden zirai don ve kırağı uyarısı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgemizi terk etmesi, gece oluşacak radyasyon kaybı ile sıcaklıkların düşmesi beklenmektedir. Eskişehir'in Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Mihalıççık, Beylikova, İnönü, Bursa'nın Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, İnegöl, Yenişehir, Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar, Bozüyük ilçeleri ile Kütahya il genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer hafif zirai don olayı birlikte kırağı görülebileceği tahmin ediliyor. Zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.