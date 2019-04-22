Meteorolojiden zirai don ve yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirerek zirai don uyarısı yaptı.
- İHA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışlı geçecek.Gündüz sıcaklıklarında yer yer 2 ile 4 derecelik artış beklenirken, gece sıcaklıklarında 2-3 derecelik düşüş beklenmektedir. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek"denildi.
Malatya ve Elazığ genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini de bildiren merkez,olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.
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