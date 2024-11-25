Türkiye'de birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 25 Kasım için bazı illerde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Valiliklerden tipi ve buzlanma uyarıları yapılmıştı. Meteorolojiden gelen uyarılar neticesinde kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."



Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.



Kayseri ve Nevşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 2 ilde de bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.



Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.



Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi" ifadelerine yer verildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.