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Metin Akpınar'dan skandal sözler! Türk milletine hakaret etti

Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Metin Akpınar sahnede yaptığı konuşmada siyasi propagandaya imza attı. Akpınar, Türk milletine yönelik skandal sözler sarf etti.

11 Ekim 2022 Salı 14:51 - Güncelleme:
Metin Akpınar'dan skandal sözler! Türk milletine hakaret etti
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Oyuncu Metin Akpınar, Antalya'da katıldığı Altın Portakal Film Festivali kapanışından bir gece önce çıktığı sahnede Türk milletine hakaret ederek 6'lı masaya övgüler yağdırdı.

Millet İttifakı adına 'Altılı masa' propagandası yapan Metin Akpınar, AK Parti'den yana olan milleti hedef alarak cahil sıfatını yakıştırdı.

Başkan Erdoğan'a oy veren kesimin eğitim düzeyinin ilkokul 5 düzeyinde olduğunu söyleyerek skandala imza atan Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. O yüzden onlar (Erdoğan'ı) seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş..." diyerek aşağılayıcı konuşmasına devam etti.

Metin Akpınar, Başkan Erdoğan ile ona gönül veren Türk halkıyla ilgili yersiz söylemlerinin ardından konuşmalarına 6'lı masaya destek vererek devam etti. Akpınar, "6'lı masadan ümidinizi kesmeyin, kurtarıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Akpınar'ın sözlerine tepki yağdı.

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