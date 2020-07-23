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Güncel

Metin Feyzioğlu'ndan çoklu baro açıklaması: Düzenleme devrim niteliğinde, vesayet sona erdi

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldığı bir televizyon programında, yeni baro düzenlemesi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baro düzenlemesinin bazı kesimler tarafından çarpıtıldığını belirterek, 'Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baroların bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin figüran rolüne dönüştürdüğü bir hale gelmiştir. Kanunun devrim niteliğindeki yönü İstanbul, Ankara ve İzmir'in vesayetine tahakkümüne son vermesidir' dedi. Feyzioğlu ayrıca baro düzenlemesinin 'devrim niteliğinde' olduğunu belirtti.

23 Temmuz 2020 Perşembe 01:28 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 01:59
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Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına canlı bağlantı yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Feyzioğlu, yargı alanındaki düzenlemeler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Feyzioğlu kanun hakkında peşinen cephe almış tüm kesimlerde ve medyada kanunun devrim niteliğindeki yanları gözlerden kaçırıldığını ve bunun kasten yapıldığını belirtti.

VESAYETİ KIRDI

Feyzioğlu şöyle konuştu: "Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baroların bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin figüran rolüne dönüştürdüğü bir hale gelmiştir. Kanunun devrim niteliğindeki yönü İstanbul, Ankara ve İzmir'in vesayetine tahakkümüne son vermesi, Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere Barolar birliği kurucu asli unsuru haline getirmesidir."

KATKI SUNMADILAR

Feyzioğlu, kanun düzenlemesiyla barolar birliğinin çatısının güçlendiğini savundu. Feyzioğlu, yargı çalışmalarında yargı çevrelerinin katkı sunmadığını belirterek "Meclis'le görüşmeyi reddedenler şikayet edemez" dedi.

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